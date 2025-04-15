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Мадридский Реал хочет подписать защитника ПСЖ
Лично Перес
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, после того как Альфонсо Дэвис продлил контракт с "Баварией", "Реал" переключил внимание на Нуну Мендеша из "ПСЖ". Сделку лично возглавляет Флорентино Перес – она может обойтись клубу в 70 миллионов евро.
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Интерес к футболисту не новый. В Мадриде уже два года рассматривают Мендеша как приоритетную цель, и после провала в переговорах с Дэвисом его кандидатура вновь приобрела актуальность. В свои 22 года Мендеш уже показал высокий уровень как в Лиге 1, так и на евроарене. Его умение эффективно действовать по всему флангу делает его ценным активом для любого топ-клуба.
Несмотря на то, что ПСЖ продлил контракт с Мендешем до 2030 года, переговоры не были слишком гладкими. В "Реале" хотят воспользоваться любой трещиной в отношениях игрока с клубом.
Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 5 голов и 5 ассистов в 37 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
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