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Мадридский Реал хочет подписать защитника ПСЖ

Испания

Лично Перес

Мадридский Реал хочет подписать защитника ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, после того как Альфонсо Дэвис продлил контракт с "Баварией", "Реал" переключил внимание на Нуну Мендеша из "ПСЖ". Сделку лично возглавляет Флорентино Перес – она может обойтись клубу в 70 миллионов евро.

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Интерес к футболисту не новый. В Мадриде уже два года рассматривают Мендеша как приоритетную цель, и после провала в переговорах с Дэвисом его кандидатура вновь приобрела актуальность. В свои 22 года Мендеш уже показал высокий уровень как в Лиге 1, так и на евроарене. Его умение эффективно действовать по всему флангу делает его ценным активом для любого топ-клуба.

Несмотря на то, что ПСЖ продлил контракт с Мендешем до 2030 года, переговоры не были слишком гладкими. В "Реале" хотят воспользоваться любой трещиной в отношениях игрока с клубом.

Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 5 голов и 5 ассистов в 37 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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