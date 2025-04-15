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Влияние Роналду? Экс-тренер Реала рассказал, почему решил уйти из клуба

Испания

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Влияние Роналду? Экс-тренер Реала рассказал, почему решил уйти из клуба

beIN Sports

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Экс-тренер "Реала" рассказал, почему решил уйти из клуба.

Рафаэль Бенитес сказал, что решил уйти из-за определённых внутренних дел в клубе. Фактора Роналду не было при принятии решения.

"Неправда, что покинул "Реал Мадрид" из-за Криштиану Роналду. Между нами никогда не было никаких проблем, он великий игрок и феномен. Я ушел по определенным внутренним делам в клубе, но они не имели ничего общего с Роналду", - заявил Бенитес.

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Напомним, что Рафаэль Бенитес тренировал "Реал" с июня 2015 года по январь 2016 года.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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