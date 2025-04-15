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Анчелотти признался, что 10 лет назад мечтал тренировать один из грандов АПЛ

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Не сложилось

Анчелотти признался, что 10 лет назад мечтал тренировать один из грандов АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что с нетерпением ждал возможности поработать с "Ливерпулем" в 2015-м году, перед приходом в мерсисайдский клуб Юргена Клоппа.

"Моей мечтой было тренировать "Ливерпуль", но потом я оказался в "Эвертоне" и почувствовал на себе это соперничество - и теперь я полностью на стороне "Эвертона".

Мне очень понравилась атмосфера, ведь там невероятная страсть к клубу. Также чувствуется, как фанаты переживают за "Ливерпуль", который на протяжении многих лет до сих пор остается лучшим клубом АПЛ", - сказал Анчелотти в эфире RSI.

Завтра, 16 апреля, подопечные итальянского специалиста сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль тренер
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Источник:
RSI
Опубликовал: Александр Бураков
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