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Анчелотти признался, что 10 лет назад мечтал тренировать один из грандов АПЛ
Не сложилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что с нетерпением ждал возможности поработать с "Ливерпулем" в 2015-м году, перед приходом в мерсисайдский клуб Юргена Клоппа.
"Моей мечтой было тренировать "Ливерпуль", но потом я оказался в "Эвертоне" и почувствовал на себе это соперничество - и теперь я полностью на стороне "Эвертона".
Мне очень понравилась атмосфера, ведь там невероятная страсть к клубу. Также чувствуется, как фанаты переживают за "Ливерпуль", который на протяжении многих лет до сих пор остается лучшим клубом АПЛ", - сказал Анчелотти в эфире RSI.
Завтра, 16 апреля, подопечные итальянского специалиста сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала".
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