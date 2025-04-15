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Барселона надеется вернуться на обновленный Камп Ноу уже в сентябре
Об этом сообщает Radio Catalunya
fc barcelona
Несмотря на то, что "Барселона" завершает этот сезон, играя на "Монтжуик", клуб хочет как можно быстрее вернуться на легендарный "Камп Ноу".
Как сообщает Radio Catalunya, "Барселона" получила новое разрешение на продолжение строительных работ на стадионе круглосуточно до 30 апреля.
Поэтому новой целью клуба является возвращение на "Spotify Камп Ноу" уже в сентябре.
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Источник:3cat
Опубликовал: Екатерина Власова
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