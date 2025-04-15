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Барселона надеется вернуться на обновленный Камп Ноу уже в сентябре

Испания

Об этом сообщает Radio Catalunya

Барселона надеется вернуться на обновленный Камп Ноу уже в сентябре

fc barcelona

Новина українською

Несмотря на то, что "Барселона" завершает этот сезон, играя на "Монтжуик", клуб хочет как можно быстрее вернуться на легендарный "Камп Ноу".

Как сообщает Radio Catalunya, "Барселона" получила новое разрешение на продолжение строительных работ на стадионе круглосуточно до 30 апреля.

Поэтому новой целью клуба является возвращение на "Spotify Камп Ноу" уже в сентябре.

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Барселона Камп Ноу Spotify Камп Ноу
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Источник:
3cat
Опубликовал: Екатерина Власова
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