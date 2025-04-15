Барселона нацелилась на форварда Наполи как замену Левандовскому

"Барселона" заинтересовалась нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, руководство испанского клуба рассматривает 26-летнего форварда как потенциальную замену для нападающего Роберта Левандовского.

Осимхен в 33 сыгранных матчах этого сезона отметился 29 забитыми голами и отдал 6 результативных передач.