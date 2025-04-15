  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона нацелилась на форварда Наполи как замену Левандовскому
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона нацелилась на форварда Наполи как замену Левандовскому

Испания

Осимхен может перейти в Ла Лигу

Барселона нацелилась на форварда Наполи как замену Левандовскому

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" заинтересовалась нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, руководство испанского клуба рассматривает 26-летнего форварда как потенциальную замену для нападающего Роберта Левандовского.

Осимхен в 33 сыгранных матчах этого сезона отметился 29 забитыми голами и отдал 6 результативных передач.

Читайте такжеБарселона надеется вернуться на обновленный Камп Ноу уже в сентябре
По теме
yellow-arrow
Анчелотти - о Мбаппе: Нам нужны его голы в матче с Арсеналом
yellow-arrow
Барселона надеется вернуться на обновленный Камп Ноу уже в сентябре
yellow-arrow
ФИФА рассматривал возможность приглашения Барселоны на КЧМ-2025
Роберт Левандовский Барселона Наполи Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
15.04.2025 в 19:06
Хлопак не простий... Можливо Дембеле - 2. Той переходив зі скандалом, грав коли вирішувалися умови контракту та пішов вчинивши бучу. Може все-ж-таки оренда... З середньою ставкою та великими бонусами?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
15.04.2025 в 19:06
Хлопак не простий... Можливо Дембеле - 2. Той переходив зі скандалом, грав коли вирішувалися умови контракту та пішов вчинивши бучу. Може все-ж-таки оренда... З середньою ставкою та великими бонусами?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости