Скауты Барселоны будут наблюдать за игрой опорника Арсенала в матче с Реалом

"Барселона" проявляет интерес к ганскому опорному полузащитнику лондонского "Арсенала" Томасу Партею. Об этом сообщает издание Fichajes.

По информации источника, скауты "сине-гранатовых" будут внимательно следить за 31-летним футболистом во время предстоящего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и мадридским "Реалом".

"Барселона" рассматривает возможность подписания Партея на правах свободного агента уже этим летом.