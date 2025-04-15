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Скауты Барселоны будут наблюдать за игрой опорника Арсенала в матче с Реалом
Томас Парти может покинуть английский клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" проявляет интерес к ганскому опорному полузащитнику лондонского "Арсенала" Томасу Партею. Об этом сообщает издание Fichajes.
По информации источника, скауты "сине-гранатовых" будут внимательно следить за 31-летним футболистом во время предстоящего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и мадридским "Реалом".
"Барселона" рассматривает возможность подписания Партея на правах свободного агента уже этим летом.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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