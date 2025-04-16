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Атлетико заинтересован в трансфере звездного одноклубника Артема Довбика

Испания

Игрок остается одним из главных желаний Диего Симеоне

Атлетико заинтересован в трансфере звездного одноклубника Артема Довбика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Поскольку Антуан Гризманн все ближе к МЛС, чем к продолжению карьеры на "Метрополитано", мадридский клуб обратил внимание на Пауло Дибалу как потенциального преемника, сообщает Todo Fichajes.

Дибала, который сейчас выступает за "Рому", будет иметь специальную клаусулу во время следующего летнего трансферного окна. В период с 1 по 31 июля 2025 года любой клуб сможет подписать его, заплатив всего 12 миллионов евро. Это контрактное условие, вместе с автоматическим продлением соглашения до 2026 года, делает аргентинца интересной опцией для больших клубов.

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В случае с "Атлетико" интерес не новый. В прошлом Симеоне уже пытался приблизить трансфер, однако нападающий решил остаться в Италии. Другие клубы, такие как "Манчестер Юнайтед" и "Палмейрас", также внимательно следят за ситуацией.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста в 36 матчах за "Рому" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Пауло Дибала Рома (Италия)
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Источник:
Todo Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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