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Середняк Ла Лиги продлил контракт с 37-летним наставником
Заслужил своей работой
Getty Images/Global Images Ukraine
"Райо Вальекано" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Иньиго Пересом.
Новое трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до середины 2026 года.
Напомним, что 37-летний Перес возглавил "Райо" в феврале 2024 года. По итогам прошедшего сезона "пчелы" еле удержались в высшем дивизионе Испании, заняв 17-е место, а в нынешней кампании идут на 10-й строчке.
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✔️ ???????????????????????????? | Íñigo Pérez renueva con el Rayo Vallecano por una temporada más ????— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 16, 2025
¡Por seguir sumando juntos, míster! ❤️⚡️ pic.twitter.com/6mkHK2g4ic
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