Середняк Ла Лиги продлил контракт с 37-летним наставником

"Райо Вальекано" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Иньиго Пересом.

Новое трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, что 37-летний Перес возглавил "Райо" в феврале 2024 года. По итогам прошедшего сезона "пчелы" еле удержались в высшем дивизионе Испании, заняв 17-е место, а в нынешней кампании идут на 10-й строчке.

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