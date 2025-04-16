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Середняк Ла Лиги продлил контракт с 37-летним наставником

Испания

Заслужил своей работой

Середняк Ла Лиги продлил контракт с 37-летним наставником

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Райо Вальекано" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Иньиго Пересом.

Новое трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, что 37-летний Перес возглавил "Райо" в феврале 2024 года. По итогам прошедшего сезона "пчелы" еле удержались в высшем дивизионе Испании, заняв 17-е место, а в нынешней кампании идут на 10-й строчке.

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