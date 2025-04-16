Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой полузащитник Барселоны не подтвердил слухи о подписании нового контракта
Футболист сосредотачивается на важных матчах
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Ключевой полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг высказался о контракте с клубом.
"Я очень доволен своим пребыванием в "Барселоне". Но сейчас мы все хотим сосредоточиться на решающем отрезке этого сезона, поэтому я не думаю о своем контракте. На все придет свое время".
Напомним, что его действующий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца июня 2026 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 27-летний Фрэнки де Йонг провел 36 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Барселона и ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов, Динамо хочет сохранить ветеранов, интерес к Зинченко и де Брюйне. Главные новости за 15 апреля
- Кобину грозит увольнение, – СМИ
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото