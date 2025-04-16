Ключевой полузащитник Барселоны не подтвердил слухи о подписании нового контракта

Ключевой полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг высказался о контракте с клубом.

"Я очень доволен своим пребыванием в "Барселоне". Но сейчас мы все хотим сосредоточиться на решающем отрезке этого сезона, поэтому я не думаю о своем контракте. На все придет свое время".

Напомним, что его действующий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне 27-летний Фрэнки де Йонг провел 36 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.