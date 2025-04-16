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Атлетико договорился о продлении контракта с главной звездой команды - Relevo
Нападающий останется в Мадриде еще на два сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dennis Agyeman/Europa Press
Мадридский "Атлетико" договорился о продлении контракта с главной звездой команды.
Как сообщил журналист Маттео Моретто из издания Relevo, 34-летний Антуан Гризманн останется в команде на два сезона. Представители футболиста и руководство клуба согласовали новый контракт, который будет рассчитан до 2027 года.
Отмечается, что уход француза этим летом был исключен, несмотря на интерес от нескольких клубов из MLS. Диего Симеоне считает его одним из ключевых футболистов в раздевалке, поэтому он попросил руководство "матрасников" приложить все усилия, чтобы удержать игрока, который, в конце концов, согласился пойти на сокращение зарплаты.
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В этом сезоне Антуан Гризманн забил 16 голов и отдал 7 ассистов в 46 матчах за "Атлетико" во всех турнирах. Очень популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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