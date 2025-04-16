Барселона хочет вернуть в клуб звездного воспитанника

"Барселона" намерена вернуть в клуб звездного воспитанника Ла Масии.

Как сообщает издание Fichajes, каталонский гранд продолжает строить планы на будущее в условиях экономической неопределенности. Считается, что одним из футболистов, которого хотят видеть в клубе этим летом, является Алехандро Гримальдо из леверкузенского "Байера". 29-летний испанец может усилить левый фланг команды Ганси Флика, а его связь с клубом может поспособствовать ускорению процесса переговоров.

Также известно, что "Барселона" заинтересована в подписании Тиджани Рейндерса из "Милана", однако серьезная конкуренция со стороны "Манчестер Сити" может помешать их планам.

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В этом сезоне на счету Алехандро Гримальдо 4 гола и 11 ассистов в 43 матчах в составе "Байера" во всех турнирах.