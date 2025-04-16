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Форвард Атлетико хочет видеть в клубе лидера Челси
Хочет воссоединения с бывшим одноклубником
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает Fichajes, форвард "Атлетико" Хулиан Альварес хочет видеть в команде Энцо Фернандеса из "Челси". Нападающий хочет снова играть вместе с полузащитником, с которым он имеет прекрасную химию еще со времен выступлений за "Ривер Плейт" и по сборной Аргентины.
В Мадриде идею не отвергли, ведь Энцо давно интересует Диего Симеоне. Фернандес также не против перехода, но главной преградой станет цена – "Челси" хочет около 80 миллионов евро за игрока.
Добавим, что в этом сезоне на счету Энцо 6 голов и 9 ассистов в 38 матчах за "Челси" и всех турнирах.
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