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Форвард Атлетико хочет видеть в клубе лидера Челси 

Испания

Хочет воссоединения с бывшим одноклубником

Форвард Атлетико хочет видеть в клубе лидера Челси 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает Fichajes, форвард "Атлетико" Хулиан Альварес хочет видеть в команде Энцо Фернандеса из "Челси". Нападающий хочет снова играть вместе с полузащитником, с которым он имеет прекрасную химию еще со времен выступлений за "Ривер Плейт" и по сборной Аргентины.

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В Мадриде идею не отвергли, ведь Энцо давно интересует Диего Симеоне. Фернандес также не против перехода, но главной преградой станет цена – "Челси" хочет около 80 миллионов евро за игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету Энцо 6 голов и 9 ассистов в 38 матчах за "Челси" и всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Хулиан Альварес Энцо Фернандес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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