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Президент Барселоны высмеял надежды Реала на камбэк в Лиге чемпионов против Арсенала

Испания

Хватит этой ерунды и дайте мне насладиться полуфиналом (с)

Президент Барселоны высмеял надежды Реала на камбэк в Лиге чемпионов против Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высмеял оптимизм мадридского "Реала" относительно возможности отыграться в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Арсенала". "Сливочные" отправятся на ответный матч на "Сантьяго Бернабеу", уступая с разницей в три мяча после первой встречи.

"Хватит этой ерунды и дайте мне насладиться полуфиналом, вы всегда делаете одно и то же", - со смехом заявил президент „Барселоны“. Лапорта также добавил: "Я всегда смотрю футбол. И тем более сегодня, с душевным спокойствием, что мы уже в полуфинале, а это самое главное. Я также хочу сказать, что мы на правильном пути, чтобы бороться за цели, которые мы поставили перед собой в этом сезоне. Мы их еще не достигли. И что мы можем сказать, так это то, что сегодня все возможно".

Напомним, что 16 апреля "Реал" сыграет с "Арсеналом" в рамках четвертьфинала ЛЧ. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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