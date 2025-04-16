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Барселона не станет добиваться отстранения президента Ла Лиги
Похоже, конфликт между сторонами уладился
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на многочисленные публичные разногласия с президентом Ла Лиги Тебасом по ряду вопросов, в частности по регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, "Барселона", похоже, решила не инициировать процесс отстранения Хавьера.
На прошлой неделе глава CENAFE и бывший президент Высшего спортивного совета (CSD) Мигель Анхель Галан отметил, что если бы "Барселона" подала в CSD свое дело о нарушении конфиденциальности, существовала бы высокая вероятность отстранения Тебаса. Но клуб решил не подать жалобу в CSD.
Этого нельзя сказать о "Реал Мадрид", который находится в частом конфликте с Хавьером. "Сливочные" пытались инициировать дальнейшие производства против президента Ла Лиги, вероятно, с целью его отстранения, утверждая, что Тебас нарушил конфиденциальность относительно их действий на заседании Лиги еще в 2023 году.
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