Барселона не станет добиваться отстранения президента Ла Лиги

Несмотря на многочисленные публичные разногласия с президентом Ла Лиги Тебасом по ряду вопросов, в частности по регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, "Барселона", похоже, решила не инициировать процесс отстранения Хавьера.

На прошлой неделе глава CENAFE и бывший президент Высшего спортивного совета (CSD) Мигель Анхель Галан отметил, что если бы "Барселона" подала в CSD свое дело о нарушении конфиденциальности, существовала бы высокая вероятность отстранения Тебаса. Но клуб решил не подать жалобу в CSD.

Этого нельзя сказать о "Реал Мадрид", который находится в частом конфликте с Хавьером. "Сливочные" пытались инициировать дальнейшие производства против президента Ла Лиги, вероятно, с целью его отстранения, утверждая, что Тебас нарушил конфиденциальность относительно их действий на заседании Лиги еще в 2023 году.