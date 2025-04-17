Барселона и Атлетико хотят подписать аргентинского таланта

"Барселона" и "Атлетико" стремятся усилить свои составы молодыми перспективными игроками, и в последние месяцы оба клуба нацелились на одного из самых ярких талантов Южной Америки.

По данным Diario Sport, "Барса" проявляет интерес к Франко Мастантуоно – 17-летнему атакующему полузащитнику "Ривер Плейта". В 2024 году Мастантуоно находился в сфере интересов "Реала", но мадридцы впоследствии остыли к этой идее. Зато интерес к юному аргентинцу усилил "Атлетико", и его потенциальный трансфер уже одобрил Диего Симеоне.

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Впрочем, "матрасники" еще не сделали никаких конкретных шагов. И это может стать проблемой, ведь "Ривер Плейт" четко дал понять, что не намерен продавать свой драгоценный актив. Согласно правилам ФИФА, Мастантуоно не может перейти в европейский клуб до своего 18-летия, которое он отметит в августе. Это может стать сдерживающим фактором для "Барселоны" и "Атлетико", как и факт того, что единственный способ подписать игрока – это активировать клаусулу в 45 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 2 гола и 2 ассиста в 10 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.