  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Анчелотти покинет Реал еще до окончания сезона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Анчелотти покинет Реал еще до окончания сезона

Испания
Обновлено

Эпоха дона Карло подходит к концу

Источник: Анчелотти покинет Реал еще до окончания сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет мадридский клуб после финала Кубка Испании 26 апреля, пишет Sky Sports.

По данным источника, 65-летний специалист поставил под сомнение свое будущее в стане "сливочных" после поражения в среду в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Арсенала", в котором его подопечные проиграли 1:2 дома и 1:5 по сумме двух матчей.

Предполагается, что Анчелотти останется на своей должности до финала Кубка Испании против "Барселоны", но, как ожидается, покинет команду после этой игры.

Читайте такжеКарло Анчелотти поделился мыслями после вылета Реала из Лиги чемпионов

Таким образом, на последнее Эль Класико текущего сезона в Ла Лиге, которое состоится 11 мая, "Реал" выйдет уже с другим наставником.

Ранее сообщалось, что большой интерес к услугам Анчелотти проявляет сборная Бразилии. Есть вероятность, что контракт с итальянцем "селесао" заключат до лета 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Звезда Реала выловился о вылете команды из Лиги чемпионов
yellow-arrow
Топ-тренер, не находившийся в отпуске, согласился провести переговоры с Реалом - СМИ
yellow-arrow
Барселона и Атлетико хотят подписать аргентинского таланта
Бразилия Карло Анчелотти Арсенал (Лондон) Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MАGА KING
17.04.2025 в 15:04
После игры с Барсой? Знает наперед, что 26го будет еще один стыд
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
MАGА KING
17.04.2025 в 15:04
После игры с Барсой? Знает наперед, что 26го будет еще один стыд
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости