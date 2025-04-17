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Источник: Анчелотти покинет Реал еще до окончания сезона
Эпоха дона Карло подходит к концу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет мадридский клуб после финала Кубка Испании 26 апреля, пишет Sky Sports.
По данным источника, 65-летний специалист поставил под сомнение свое будущее в стане "сливочных" после поражения в среду в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Арсенала", в котором его подопечные проиграли 1:2 дома и 1:5 по сумме двух матчей.
Предполагается, что Анчелотти останется на своей должности до финала Кубка Испании против "Барселоны", но, как ожидается, покинет команду после этой игры.
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Таким образом, на последнее Эль Класико текущего сезона в Ла Лиге, которое состоится 11 мая, "Реал" выйдет уже с другим наставником.
Ранее сообщалось, что большой интерес к услугам Анчелотти проявляет сборная Бразилии. Есть вероятность, что контракт с итальянцем "селесао" заключат до лета 2025 года.
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