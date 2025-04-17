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Топ-тренер, не находившийся в отпуске, согласился провести переговоры с Реалом - СМИ
Немецкий специалист может возглавить королевский клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который сейчас работает глобальным руководителем системы футбольных клубов "Ред Булл", согласился провести переговоры с мадридским "Реалом" о роли главного тренера команды.
Как сообщает испанское издание Diario SPORT, назначение 57-летнего немца на роль менеджера "сливочных" может стать толчком для "Реала" в борьбе с "Барселоной" Ханси Флика. Ранее появлялась информация о том, что Юрген Клопп согласится уйти с должности в "Ред Булл" только ради "Реала" или национальной сборной Бразилии.
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В "Реале" работают над поиском преемника Карло Анчелотти, который должен уйти из клуба после финала Кубка Испании против "Барселоны", который должен состояться 26-го апреля.
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