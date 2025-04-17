Анчелотти хочет остаться в Реале - СМИ

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хотел бы продолжить свою работу в мадридском клубе. Об этом пишет Мигель Анхель Диас.

По информации источника, итальянский специалист настроен оставаться во главе "сливочных". Рассмотреть предложение возглавить сборную Бразилии он готов только в случае, если он будет уволен из "Реала".

Добавим, что действующий контракт Карло Анчелотти с Реалом рассчитан до июня 2026 года. В прессе также ходили слухи о том, что его потенциальным преемником может стать главный тренер "Байера" Хаби Алонсо.