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Анчелотти хочет остаться в Реале - СМИ

Испания

Специалист не планирует уходить из своего клуба

Анчелотти хочет остаться в Реале - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хотел бы продолжить свою работу в мадридском клубе. Об этом пишет Мигель Анхель Диас.

По информации источника, итальянский специалист настроен оставаться во главе "сливочных". Рассмотреть предложение возглавить сборную Бразилии он готов только в случае, если он будет уволен из "Реала".

Добавим, что действующий контракт Карло Анчелотти с Реалом рассчитан до июня 2026 года. В прессе также ходили слухи о том, что его потенциальным преемником может стать главный тренер "Байера" Хаби Алонсо.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Miguel Ángel Díaz
Опубликовал: Екатерина Власова
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