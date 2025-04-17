Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти хочет остаться в Реале - СМИ
Специалист не планирует уходить из своего клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хотел бы продолжить свою работу в мадридском клубе. Об этом пишет Мигель Анхель Диас.
По информации источника, итальянский специалист настроен оставаться во главе "сливочных". Рассмотреть предложение возглавить сборную Бразилии он готов только в случае, если он будет уволен из "Реала".
Добавим, что действующий контракт Карло Анчелотти с Реалом рассчитан до июня 2026 года. В прессе также ходили слухи о том, что его потенциальным преемником может стать главный тренер "Байера" Хаби Алонсо.
Популярное сейчас
- Стали известны детали ликвидации бывшего украинского футзалиста, воевавшего за РФ
- Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета Реала из Лиги чемпионов
- Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО