  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Есть еще титулы, которые мы можем выиграть". Звезда Реала высказался о вылете команды из Лиги чемпионов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Есть еще титулы, которые мы можем выиграть". Звезда Реала высказался о вылете команды из Лиги чемпионов

Испания

Винисиус поделился своими эмоциями

"Есть еще титулы, которые мы можем выиграть". Звезда Реала высказался о вылете команды из Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус Жуниор, левый вингер "Реала", высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале от "Арсенала" (общ. 1:5).

"Реал Мадрид вернется, как всегда. Спасибо за вашу поддержку. Мы должны быть вместе в последние недели сезона. Есть еще титулы, которые мы можем выиграть... всегда вместе с этой командой, этим клубом до конца. Hala Madrid!".

"Приветствуем Арсенал", - добавил Винисиус.

Читайте такжеВинисиус Жуниор установил новый рекорд Реала в матче против Арсенала
По теме
yellow-arrow
Большой выбор претендентов. Атакующий полузащитник Реала может летом уйти из клуба
yellow-arrow
Ключевой полузащитник Арсенала может вернуться в бывший клуб
yellow-arrow
За звездным одноклубником Цыганкова следят клубы из Англии и Италии
Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости