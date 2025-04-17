"Есть еще титулы, которые мы можем выиграть". Звезда Реала высказался о вылете команды из Лиги чемпионов

Винисиус Жуниор, левый вингер "Реала", высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале от "Арсенала" (общ. 1:5).

"Реал Мадрид вернется, как всегда. Спасибо за вашу поддержку. Мы должны быть вместе в последние недели сезона. Есть еще титулы, которые мы можем выиграть... всегда вместе с этой командой, этим клубом до конца. Hala Madrid!".

"Приветствуем Арсенал", - добавил Винисиус.