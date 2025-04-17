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"Есть еще титулы, которые мы можем выиграть". Звезда Реала высказался о вылете команды из Лиги чемпионов
Винисиус поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиус Жуниор, левый вингер "Реала", высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале от "Арсенала" (общ. 1:5).
"Реал Мадрид вернется, как всегда. Спасибо за вашу поддержку. Мы должны быть вместе в последние недели сезона. Есть еще титулы, которые мы можем выиграть... всегда вместе с этой командой, этим клубом до конца. Hala Madrid!".
"Приветствуем Арсенал", - добавил Винисиус.
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