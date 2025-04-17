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Ключевой полузащитник Арсенала может вернуться в бывший клуб
Футболиста ждут в Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой полузащитник лондонского "Арсенала" может вернуться в свой бывший клуб.
Как сообщает испанское издание Marca, руководство мадридского "Атлетико" хочет вернуть Томаса Парти этим летом, подписав 31-летнего ганского полузащитника на правах свободного агента.
Его игра прошлой ночью на "Сантьяго Бернабеу" лишь подталкивает клуб к решительным действиям по трансферу в ближайшие месяцы. Мадридцы хотят сделать Парти ключевой фигурой, вокруг которой будут строить проект на следующий сезон.
Напомним, что Томас Парти присоединился к "Арсеналу" осенью 2020 года из "Атлетико" за 50 миллионов евро. Его стоимость на данный момент оценивается в 15 миллионов евро, согласно данным от сайта Transfermarkt.
Его нынешний контракт с "канонирами" действует до конца июня 2025 года.
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В этом сезоне Томас Парти провел 46 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
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