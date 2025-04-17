Большой выбор претендентов. Атакующий полузащитник Реала может летом уйти из клуба

Атакующий полузащитник "Реала" может летом уйти из клуба.

Арда Гюлер может в летнее трансферное окно сменить клуб. Минимум 10 клубов следят за ситуацией.

Указывается, что "Байер Леверкузен", "РБ Лейпциг", "Айнтрахт Франкфурт", "Милан", "Интер", "Севилья", "Реал Сосьедад", "Астон Вилла", "Арсенал" и "Ливерпуль".

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В этом сезоне полузащитник получил мало игрового времени. В 21-м матче Ла Лиги футболист сыграл 774 минуты. В Лиге Чемпионов он выходил на 142 минуты в 7-ми матчах "Реала".

Футболист также отыграл 315 минут в пяти матчах Кубка Испании и выходил на 2 минуты в Суперкубке УЕФА.

В этом сезоне Арда Гюлер сыграл в 34-х матчах, в которых отметился тремя голами и семью голевыми передачами.