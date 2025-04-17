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Опытный защитник Реала покинет клуб после вылета из Лиги чемпионов
Лукас Васкес может попрощаться с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес покинет клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство "сливочных" не планирует предлагать 33-летнему футболисту новый контракт, срок действия которого истекает летом 2025 года. Сообщается, что окончательное решение относительно будущего Васкеса было принято после вылета "Реала" из Лиги чемпионов от "Арсенала".
Лукас в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
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