Опытный защитник Реала покинет клуб после вылета из Лиги чемпионов

Правый защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес покинет клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство "сливочных" не планирует предлагать 33-летнему футболисту новый контракт, срок действия которого истекает летом 2025 года. Сообщается, что окончательное решение относительно будущего Васкеса было принято после вылета "Реала" из Лиги чемпионов от "Арсенала".

Лукас в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.