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Опытный защитник Реала покинет клуб после вылета из Лиги чемпионов

Испания

Лукас Васкес может попрощаться с Реалом

Опытный защитник Реала покинет клуб после вылета из Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес покинет клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство "сливочных" не планирует предлагать 33-летнему футболисту новый контракт, срок действия которого истекает летом 2025 года. Сообщается, что окончательное решение относительно будущего Васкеса было принято после вылета "Реала" из Лиги чемпионов от "Арсенала".

Лукас в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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