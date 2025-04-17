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Вальверде - о вылете Реала из ЛЧ: Я могу сказать только одно слово: извините

Испания

Игрок прокомментировал поражение своей команды

Вальверде - о вылете Реала из ЛЧ: Я могу сказать только одно слово: извините

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала после поражения от лондонского "Арсенала" с общим счетом 1:5.

"Я могу сказать только одно слово: извините. Спасибо нашим болельщикам за то, что поддерживали и верили до самого конца".

Добавим, что по итогам четвертьфинальных матчей в полуфинал пробились: "Арсенал", "ПСЖ", "Барселона" и "Интер".

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Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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