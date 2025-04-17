Вальверде - о вылете Реала из ЛЧ: Я могу сказать только одно слово: извините

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала после поражения от лондонского "Арсенала" с общим счетом 1:5.

"Я могу сказать только одно слово: извините. Спасибо нашим болельщикам за то, что поддерживали и верили до самого конца".

Добавим, что по итогам четвертьфинальных матчей в полуфинал пробились: "Арсенал", "ПСЖ", "Барселона" и "Интер".