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Вальверде - о вылете Реала из ЛЧ: Я могу сказать только одно слово: извините
Игрок прокомментировал поражение своей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала после поражения от лондонского "Арсенала" с общим счетом 1:5.
"Я могу сказать только одно слово: извините. Спасибо нашим болельщикам за то, что поддерживали и верили до самого конца".
Добавим, что по итогам четвертьфинальных матчей в полуфинал пробились: "Арсенал", "ПСЖ", "Барселона" и "Интер".
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