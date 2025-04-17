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16-летний хавбек Барселоны заинтересовал несколько европейских клубов

Испания

Гилье Фернандес может сменить клуб

16-летний хавбек Барселоны заинтересовал несколько европейских клубов

Mundo Deportivo

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Полузащитник "Барселоны Б" Гилье Фернандес оказался на радарах нескольких ведущих европейских клубов.

Интерес к футболисту проявляют такие клубы, как "Порту", "Бавария" и "Манчестер Сити". Кроме того, по сообщению The Daily Briefing, к борьбе за полузащитника присоединилась дортмундская "Боруссия".

Фернандес в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Манчестер Сити Порту Барселона Б
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Источник:
The Daily Briefing
Опубликовал: Екатерина Власова
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