16-летний хавбек Барселоны заинтересовал несколько европейских клубов

Полузащитник "Барселоны Б" Гилье Фернандес оказался на радарах нескольких ведущих европейских клубов.

Интерес к футболисту проявляют такие клубы, как "Порту", "Бавария" и "Манчестер Сити". Кроме того, по сообщению The Daily Briefing, к борьбе за полузащитника присоединилась дортмундская "Боруссия".

Фернандес в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.