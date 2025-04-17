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Гризманн подпишет новый контракт с Атлетико Мадрид

Испания

Об этом пишет Маттео Моретто

Гризманн подпишет новый контракт с Атлетико Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Французский нападающий Антуан Гризманн решил остаться в мадридском "Атлетико", отклонив предложения от клуба MLS "Лос-Анджелес". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Маттео Моретто.

Согласно информации, между Гризманном и "Атлетико" была достигнута устная договоренность. Контракт француза будет рассчитан до июня 2027 года. Соглашение предусматривает постепенное уменьшение заработной платы игрока в 2026 и 2027 годах.

Антуан в текущем сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 7 ассистов.

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Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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