Гризманн подпишет новый контракт с Атлетико Мадрид

Французский нападающий Антуан Гризманн решил остаться в мадридском "Атлетико", отклонив предложения от клуба MLS "Лос-Анджелес". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Маттео Моретто.

Согласно информации, между Гризманном и "Атлетико" была достигнута устная договоренность. Контракт француза будет рассчитан до июня 2027 года. Соглашение предусматривает постепенное уменьшение заработной платы игрока в 2026 и 2027 годах.

Антуан в текущем сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 7 ассистов.