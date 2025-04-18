Месси - о своем наследнике в Барселоне: Он уже один из лучших игроков мира

Легенда "Барселоны" и нынешний игрок "Интер Майами" Лионель Месси оценил прогресс 17-летнего вингера каталонского клуба Ламина Ямаля.

"Впечатляет то, что показывает Ламин Ямаль… он уже был чемпионом Европы с Испанией. Ему всего 17, он растет, и он продолжит расти как футболист и добавлять что-то в свою игру, как это сделал я.

У него невероятные данные, и он уже один из лучших игроков в мире", — сказал аргентинец в интервью Simplemente Futbol.