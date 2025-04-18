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Месси - о своем наследнике в Барселоне: Он уже один из лучших игроков мира

Испания
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Комплименты Ямалю

Месси - о своем наследнике в Барселоне: Он уже один из лучших игроков мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Барселоны" и нынешний игрок "Интер Майами" Лионель Месси оценил прогресс 17-летнего вингера каталонского клуба Ламина Ямаля.

"Впечатляет то, что показывает Ламин Ямаль… он уже был чемпионом Европы с Испанией. Ему всего 17, он растет, и он продолжит расти как футболист и добавлять что-то в свою игру, как это сделал я.

У него невероятные данные, и он уже один из лучших игроков в мире", — сказал аргентинец в интервью Simplemente Futbol.

Напомним, Месси выступал за основную команду "Барселоны" с 2003 по 2021 год.

В нынешнем сезоне Ямаль записал в свой актив 14 голов и 21 результативную передачу в 45 матчах во всех турнирах.

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Лионель Месси Барселона Интер Майами Ламин Ямаль
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Источник:
Simplemente Futbol
Опубликовал: Александр Бураков
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