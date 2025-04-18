"Это оказалось невозможно". Месси признался в своем желании вернуться в Барселону два года назад

Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что мог вернуться в "блауграну" в 2023-м году.

"Я был намерен вернуться в "Барселону" и попасть туда, где я всегда хотел находиться, но это оказалось невозможно. Затем это стало семейным решением. Тот факт, что мы выиграли чемпионат мира-2022, также оказал большое влияние. Я ясно дал понять, что не хочу играть за другую команду в Европе, я не хотел переходить ни в одну из них", - заявил он в интервью Simplemente Fútbol.

За 16 лет (2005-2021) в "Барселоне" Месси забил 672 гола и оформил 303 ассиста в 778 матчах. В составе каталонского клуба Лионель завоевал 35 титулов. После своего ухода из стана "сине-гранатовых" аргентинец защищал цвета "ПСЖ", а с 2023 года - "Интер Майами".



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