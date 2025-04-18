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Внедрил новые правила. Поражение Барселоны от Боруссии Д серьезно разозлило Флика

Испания

Немецкий специалист неумолим к своим игрокам

Внедрил новые правила. Поражение Барселоны от Боруссии Д серьезно разозлило Флика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик был очень зол из-за того, что его команда проиграла дортмундской "Боруссии" (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Футболисты признали свою ужасную игру.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, накануне игры 60-летний специалист пытался мотивировать команду играть на победу и забыть о победном результате первого поединка (4:0), но был шокирован количеством ошибок, поэтому он планирует вернуть жесткую дисциплину. Наставник "сине-гранатовых" стремится одержать победу в матчах против "Сельты" и "Мальорки", чтобы вернуть команде уверенность в своих силах и не дать "Реалу" приблизиться к ним в Ла Лиге.

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Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" сыграет с "Интером". Матчи состоятся 30-го апреля и 6-го мая.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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