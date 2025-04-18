  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Это не Зидан. Легендарный экс-футболист Реала может возглавить королевский клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это не Зидан. Легендарный экс-футболист Реала может возглавить королевский клуб

Испания

Есть два варианта

Это не Зидан. Легендарный экс-футболист Реала может возглавить королевский клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный бывший футболист мадридского "Реала" может возглавить клуб на временной основе в том случае, если Карло Анчелотти будет уволен после финала Кубка Испании.

Как сообщает издание Diario SPORT, руководство "сливочных" рассматривает возможность назначения Сантьяго Солари на роль временного менеджера, который будет готовить команду к Клубному чемпионату мира, который пройдет в США этим летом.

Вторым кандидатом на эту должность является Рауль Гонсалес, который сейчас работает с молодежной командой "Реала". Считается, что Юрген Клопп и Хаби Алонсо все еще остаются главными фаворитами на место главного тренера, поскольку "Реал" находится в поиске специалиста на долгосрочную перспективу, который согласится руководить их проектом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее появлялась информация о том, что бывший тренер "Ливерпуля" согласился провести переговоры с "Реалом".

По теме
yellow-arrow
Президент Бешикташа рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Барселоны
yellow-arrow
Тоттенхэм хочет подписать защитника Барселоны 
yellow-arrow
Внедрил новые правила. Поражение Барселоны от Боруссии Д серьезно разозлило Флика
Реал (Мадрид) Сантьяго Солари Рауль Гонсалес Бланко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости