"Каждая федерация заботится о своих командах, а здесь - нет". Флик разнес боссов Ла Лиги из-за неудобного календаря

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подверг жесткой критике руководство испанской лиги за неудобно составленный график матчей.

"Вы знаете, сколько игр мы сыграли за последние несколько недель? Много. И знаете ли вы, что в Милане у нас будет такая же ситуация? Мы приехали из Дортмунда поздно, в 3 или 4 часа, а игроки ушли спать в 5 часов. Мы не собираемся жаловаться, но такое случается только здесь.

Во всех лигах защищают игроков и клубы, когда они играют матчи Лиги чемпионов. У нас нет времени на отдых. Я хотел бы поговорить с людьми, которые за это отвечают, потому что они не представляют, как это для клубов. Возможно, мы не в лучшем состоянии, а другая команда была лучше, но мы в полуфинале.

В Дортмунде мы не были хороши, но я горжусь игроками, потому что они стараются выложиться на полную. Когда мы начинали предсезонную подготовку, если бы кто-то сказал нам, что 18 апреля у нас будет шанс заполучить требл - все бы подписались под этим. В конце концов, мы проиграли только один поединок. Мы должны быть позитивно настроены, мы осознаем, что делаем, и команда знает, что должна делать завтра.

Я не хочу оправдываться или жаловаться. Я счастлив в том смысле, что мы не играем в воскресенье в 14 часов против "Вальядолида", это меня устраивает. Но почему мы не можем играть в 18 часов? Почему? Назовите мне причину. Я бы хотел увидеть того, кто составляет расписание, потому что это шутка.

Это то, что влияет на испанский футбол, потому что если мы добьемся успеха в Европе, Ла Лига от этого только выиграет. У меня нет слов, потому что это нежизнеспособно. Каждая федерация заботится о своих командах, а здесь - нет. Они не заботятся об отдыхе и не заботятся об остальном. Их не волнует отдых и то, что игроки ложатся спать в 5 часов утра. Они говорят: "Играйте, а они восстановятся". Они понятия не имеют, что это значит для футболистов", - цитирует Флика Mundo Deportivo.