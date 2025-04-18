Флорентино Перес хочет подписать в Реал лидера Интера

Как сообщает издание Fichajes, "Реал Мадрид" готовит амбициозную сделку для усиления средней линии, и больше всего внимания в офисах в "Вальдебебасе" нынче уделяется Николо Барелле. Полузащитник миланского "Интера" стал одержимостью для спортивного руководства "сливочных".

Барелла на протяжении последних сезонов был одним из ключевых игроков "Интера", поэтому неудивительно, что Флорентино Перес внес его в список приоритетных подписаний – особенно в летнее трансферное окно, когда состав мадридцев должен претерпеть несколько стратегических изменений.

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Однако итальянцы не намерены легко отпускать свою звезду и уже дали понять, что его трансфер не будет простым. Речь идет о сумме в более 80 миллионов евро – весомая цифра, но вполне подъемная для "Реала". Решающей будет позиция самого игрока, ведь несмотря на сильную эмоциональную связь с "Интером", перспектива надеть белую футболку может перевесить.

Добавим, что в этом сезоне на счету Бареллы 3 гола и 8 ассистов в 42 матчах за "Интер" во всех турнирах.