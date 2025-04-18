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Месси рассказал о своих первых матчах за Барселону
Я очень благодарен за тот прием (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший звездный вингер "Барселоны" Лионель Месси поделился воспоминаниями о своих первых шагах во взрослой команде каталонского клуба.
"Я всегда говорю, что первая раздевалка, в которую я вошел, была исключительной. Я очень благодарен за тот прием, который мне оказали все: Роналдиньо, Деку, Силвиньо, а также Хави, Иньеста и Пуйоль.
То, что Райкард доверился мне и сделал меня частью команды, было здорово. Я действительно наслаждался", - сказал футболист.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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