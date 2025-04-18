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Месси рассказал о своих первых матчах за Барселону

Испания

Я очень благодарен за тот прием (с)

Месси рассказал о своих первых матчах за Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший звездный вингер "Барселоны" Лионель Месси поделился воспоминаниями о своих первых шагах во взрослой команде каталонского клуба.

"Я всегда говорю, что первая раздевалка, в которую я вошел, была исключительной. Я очень благодарен за тот прием, который мне оказали все: Роналдиньо, Деку, Силвиньо, а также Хави, Иньеста и Пуйоль.

То, что Райкард доверился мне и сделал меня частью команды, было здорово. Я действительно наслаждался", - сказал футболист.

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Лионель Месси Барселона
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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