Месси рассказал о своих первых матчах за Барселону

Бывший звездный вингер "Барселоны" Лионель Месси поделился воспоминаниями о своих первых шагах во взрослой команде каталонского клуба.

"Я всегда говорю, что первая раздевалка, в которую я вошел, была исключительной. Я очень благодарен за тот прием, который мне оказали все: Роналдиньо, Деку, Силвиньо, а также Хави, Иньеста и Пуйоль.

То, что Райкард доверился мне и сделал меня частью команды, было здорово. Я действительно наслаждался", - сказал футболист.