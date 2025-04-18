Гвардиола: Я не вижу ничего плохого в том, что нам приходится бороться за место в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими мыслями о положении "горожан" в Премьер-Лиге.

"Я не вижу ничего плохого в том, что нам приходится бороться за место в Лиге чемпионов. В Премьер-лиге можно оказаться на низких позициях, если делаешь меньше правильных шагов, чем мы за последние четыре-пять месяцев. Мы могли бы быть на 11-м, 12-м, 13-м или 14-м месте", - сказал специалист.