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Гвардиола: Я не вижу ничего плохого в том, что нам приходится бороться за место в ЛЧ
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими мыслями о положении "горожан" в Премьер-Лиге.
"Я не вижу ничего плохого в том, что нам приходится бороться за место в Лиге чемпионов. В Премьер-лиге можно оказаться на низких позициях, если делаешь меньше правильных шагов, чем мы за последние четыре-пять месяцев. Мы могли бы быть на 11-м, 12-м, 13-м или 14-м месте", - сказал специалист.
Напомним, что сейчас "Манчестер Сити" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 55 очков по итогам 32 матчей.
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