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Агент Юргена Клоппа отреагировал на слухи, связывающие его с работой в Реале
Коротко и лаконично
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Юргена Клоппа отреагировал на слухи о его возможном назначении на роль главного тренера "Реала".
Юрген Клопп очень доволен своей работой на посту главы отдела футбола в системе "Ред Булл", — сказал Марк Косицке для издания Sky Sport.
Напомним, что ранее появлялись слухи о том, что 57-летний немецкий специалист якобы готов покинуть свою работу в "Ред Булл" ради тренерской деятельности в «Реал» или национальной сборной Бразилии.
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Юрген Клопп начал работу в мультиклубной структуре "Ред Булл" с 1-го января 2025 года. Под его контролем находятся все главные спортивные процессы в таких командах, как "РБ Лейпцг", "РБ Зальцбург" и "Нью-Йорк Ред Буллс".
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