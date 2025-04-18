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Агент Юргена Клоппа отреагировал на слухи, связывающие его с работой в Реале

Испания

Коротко и лаконично

Агент Юргена Клоппа отреагировал на слухи, связывающие его с работой в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Юргена Клоппа отреагировал на слухи о его возможном назначении на роль главного тренера "Реала".

Юрген Клопп очень доволен своей работой на посту главы отдела футбола в системе "Ред Булл", — сказал Марк Косицке для издания Sky Sport.

Напомним, что ранее появлялись слухи о том, что 57-летний немецкий специалист якобы готов покинуть свою работу в "Ред Булл" ради тренерской деятельности в «Реал» или национальной сборной Бразилии.

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Юрген Клопп начал работу в мультиклубной структуре "Ред Булл" с 1-го января 2025 года. Под его контролем находятся все главные спортивные процессы в таких командах, как "РБ Лейпцг", "РБ Зальцбург" и "Нью-Йорк Ред Буллс".

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Баpceлиниуc
18.04.2025 в 17:01
Правильно Юра, правильно, тебя и в Ред Бул неплохо кормят.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
18.04.2025 в 17:01
Правильно Юра, правильно, тебя и в Ред Бул неплохо кормят.
Ответить
0
0

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