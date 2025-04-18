Флик хочет видеть в Барселоне своего звездного соотечественника

"Барселона" может отказаться от идеи трансфера нападающего "Атлетика" в пользу звездного плеймейкера "Баварии".

Согласно информации от источников издания El Nacional, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик пытается убедить руководство клуба в необходимости подписания Джамала Мусиалы из мюнхенской "Баварии", но его переход считается практически невозможным из-за высокой цены. 60-летний немецкий специалист уверен в том, что трансфер Мусиалы будет лучше, чем подписание Нико Уильямса из "Атлетика", в контракте которого есть клаусула в размере 58 миллионов евро.

Добавим, что недавно Джамал Мусиала подписал новый долгосрочный контракт с "Баварией" до лета 2030 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Джамал Мусиала забил 18 голов и отдал 8 ассистов в 40 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.