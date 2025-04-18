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Барселона не будет подписывать звезду Атлетик Бильбао

Испания

Об этом пишет Магса

Барселона не будет подписывать звезду Атлетик Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" во второй раз отказывается от подписания левого вингера "Атлетик Бильбао" Нико Уильямса. Прошлым летом каталонский клуб не смог осуществить трансфер 22-летнего испанца из-за сложной финансовой ситуации.

По информации Магса, этим летом "Барса" также не планирует предпринимать попыток оформить трансфер Уильямса. Руководство и тренерский штаб клуба не видят насущной необходимости в усилении позиции вингера.

Добавим, что Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Нико в 70 млн евро.

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Атлетик (Бильбао) Барселона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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