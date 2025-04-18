Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может начать сезон 2025/26 серией выездных матчей из-за реконструкции Камп Ноу
Команда не вернется в сентябре на Камп Ноу?
fc barcelona
"Барселона" рассматривает возможность обратиться в Ла Лигу с просьбой начать футбольный сезон 2025/2026 серией выездных поединков. Об этом пишет The Athletic.
Причиной этого являются опасения клуба, что работы по реконструкции стадиона "Камп Ноу" могут не завершиться вовремя.
Руководство "Барселоны" обеспокоено потенциальными задержками в проекте обновления домашней арены. Клуб не исключает сценария, при котором первые матчи нового сезона придется провести на выезде, чтобы избежать неудобств для болельщиков и обеспечить полную готовность "Камп Ноу" к возвращению команды.
Популярное сейчас
- "Идиот, реально". Милевский не сдержался после слов экс-партнера по Динамо
- Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в РФ
- Месси - о своем наследнике в Барселоне: Он уже один из лучших игроков мира
- Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО