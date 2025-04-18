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Барселона может начать сезон 2025/26 серией выездных матчей из-за реконструкции Камп Ноу

Испания

Команда не вернется в сентябре на Камп Ноу?

Барселона может начать сезон 2025/26 серией выездных матчей из-за реконструкции Камп Ноу

fc barcelona

Новина українською

"Барселона" рассматривает возможность обратиться в Ла Лигу с просьбой начать футбольный сезон 2025/2026 серией выездных поединков. Об этом пишет The Athletic.

Причиной этого являются опасения клуба, что работы по реконструкции стадиона "Камп Ноу" могут не завершиться вовремя.

Руководство "Барселоны" обеспокоено потенциальными задержками в проекте обновления домашней арены. Клуб не исключает сценария, при котором первые матчи нового сезона придется провести на выезде, чтобы избежать неудобств для болельщиков и обеспечить полную готовность "Камп Ноу" к возвращению команды.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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