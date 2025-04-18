Известны результаты медицинского обследования Мбаппе после повреждения в матче против Арсенала

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прошел медицинское обследование в пятницу после того, как получил повреждение в недавнем матче Лиги Чемпионов против лондонского "Арсенала".

Как сообщает издание AS, обследование выявило у французского форварда небольшое растяжение связок правой лодыжки. Опасения относительно более серьезной травмы, которая могла бы поставить под угрозу его участие в финале Кубка Испании, к счастью, не подтвердились.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе сыграл 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 4 ассиста.