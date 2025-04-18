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Известны результаты медицинского обследования Мбаппе после повреждения в матче против Арсенала
Опасения относительно более серьезной травмы не подтвердились
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прошел медицинское обследование в пятницу после того, как получил повреждение в недавнем матче Лиги Чемпионов против лондонского "Арсенала".
Как сообщает издание AS, обследование выявило у французского форварда небольшое растяжение связок правой лодыжки. Опасения относительно более серьезной травмы, которая могла бы поставить под угрозу его участие в финале Кубка Испании, к счастью, не подтвердились.
Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе сыграл 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 4 ассиста.
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