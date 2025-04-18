Анчелотти уверен, что назначение нового тренера Реала не приведет к улучшению результатов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не планирует покидать свой пост несмотря на недавнее поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Relevo.

Итальянский специалист намерен проанализировать результаты команды после завершения текущего сезона, после чего проведет переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом относительно своего будущего.

Анчелотти уверен, что "Реал" не находится в кризисе, и назначение нового главного тренера не приведет к мгновенному улучшению результатов. По его мнению, клубу необходима комплексная реформа, которая должна охватить не только футболистов, но и тренерский штаб и весь персонал мадридской команды.