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Анчелотти уверен, что назначение нового тренера Реала не приведет к улучшению результатов

Испания

Об этом сообщает Relevo

Анчелотти уверен, что назначение нового тренера Реала не приведет к улучшению результатов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не планирует покидать свой пост несмотря на недавнее поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Relevo.

Итальянский специалист намерен проанализировать результаты команды после завершения текущего сезона, после чего проведет переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом относительно своего будущего.

Анчелотти уверен, что "Реал" не находится в кризисе, и назначение нового главного тренера не приведет к мгновенному улучшению результатов. По его мнению, клубу необходима комплексная реформа, которая должна охватить не только футболистов, но и тренерский штаб и весь персонал мадридской команды.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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