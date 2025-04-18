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Анчелотти уверен, что назначение нового тренера Реала не приведет к улучшению результатов
Об этом сообщает Relevo
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не планирует покидать свой пост несмотря на недавнее поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Relevo.
Итальянский специалист намерен проанализировать результаты команды после завершения текущего сезона, после чего проведет переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом относительно своего будущего.
Анчелотти уверен, что "Реал" не находится в кризисе, и назначение нового главного тренера не приведет к мгновенному улучшению результатов. По его мнению, клубу необходима комплексная реформа, которая должна охватить не только футболистов, но и тренерский штаб и весь персонал мадридской команды.
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