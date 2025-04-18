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Тренер Барселоны: В целом, Интер - фантастическая команда
Специалист высказался об итальянском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о сопернике своей команды в полуфинале Лиги чемпионов - "Интер".
"Я очень ценю "Интер" за их игру и за то, что они делают. Это опытная команда, которая очень хорошо защищается. Они хорошо организованы не только в обороне, но и во владении мячом. Они действительно тактически умны. В общем, "Интер" - фантастическая команда", - сказал специалист.
Напомним, что первый матч полуфинала ЛЧ "Барселона" - "Интер" состоится 30 апреля.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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