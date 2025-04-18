Тренер Барселоны: В целом, Интер - фантастическая команда

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о сопернике своей команды в полуфинале Лиги чемпионов - "Интер".

"Я очень ценю "Интер" за их игру и за то, что они делают. Это опытная команда, которая очень хорошо защищается. Они хорошо организованы не только в обороне, но и во владении мячом. Они действительно тактически умны. В общем, "Интер" - фантастическая команда", - сказал специалист.