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Примера. Эспаньол – Хетафе 1:0. Третья подряд победа команды из Барселоны

Испания
Обновлено

"Эспаньол" одолел "Хетафе" благодаря голу Кумбуллы

Примера. Эспаньол – Хетафе 1:0. Третья подряд победа команды из Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча середняков Примеры завершилась минимальной победой "Эспаньола". В матче был создан минимум голевых моментов, а единственным автором гола стал Кумбулла, отличившийся на 39-й минуте после углового.

Во втором тайме "Хетафе" остался вдесятером после удаления Уче на 59-й минуте. Мадридский клуб и в равных составах испытывал трудности с созданием моментов, так что в меньшинстве тем более не сумел создать проблем "Эспаньолу".

После победы хозяев команды расположились рядом в турнирной таблице Примеры: на 11-й позиции с 39-ю баллами "Хетафе", 12-м идет "Эспаньол", имея в активе 38 очков.

32-й тур Примеры
Эспаньол - Хетафе 1:0
Гол: Кумбулла, 39

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла (Калеро, 72), Кабрера, Ромеро – Гонсалес, Лосано (Крал, 80) – Рока, Эспосито, Каррерас (Техеро, 90) – Фернандес (Шеддира, 90)

Хетафе: Сория - Иглесиас (Бернат, 82), Дуарте, Альдерете, Джене - Терратс (Перес, 81), Милья, Арамбарри, да Кошта (Хуанми, 72) - Йылдырим (Родригес, 46), Уче

Предупреждения: Кошта, 14, Арамбарри, 73.

Удаление: Уче, 60.

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Примера Хетафе Ла Лига Эспаньол (Барселона)
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.04.2025 в 00:21
Градация клубов в принципе понятна всем: Хетафе, Эспаньол, Барселона.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
19.04.2025 в 00:21
Градация клубов в принципе понятна всем: Хетафе, Эспаньол, Барселона.
Ответить
0
0

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