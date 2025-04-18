Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Эспаньол – Хетафе 1:0. Третья подряд победа команды из Барселоны
"Эспаньол" одолел "Хетафе" благодаря голу Кумбуллы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча середняков Примеры завершилась минимальной победой "Эспаньола". В матче был создан минимум голевых моментов, а единственным автором гола стал Кумбулла, отличившийся на 39-й минуте после углового.
Во втором тайме "Хетафе" остался вдесятером после удаления Уче на 59-й минуте. Мадридский клуб и в равных составах испытывал трудности с созданием моментов, так что в меньшинстве тем более не сумел создать проблем "Эспаньолу".
После победы хозяев команды расположились рядом в турнирной таблице Примеры: на 11-й позиции с 39-ю баллами "Хетафе", 12-м идет "Эспаньол", имея в активе 38 очков.
32-й тур Примеры
Эспаньол - Хетафе 1:0
Гол: Кумбулла, 39
Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла (Калеро, 72), Кабрера, Ромеро – Гонсалес, Лосано (Крал, 80) – Рока, Эспосито, Каррерас (Техеро, 90) – Фернандес (Шеддира, 90)
Хетафе: Сория - Иглесиас (Бернат, 82), Дуарте, Альдерете, Джене - Терратс (Перес, 81), Милья, Арамбарри, да Кошта (Хуанми, 72) - Йылдырим (Родригес, 46), Уче
Предупреждения: Кошта, 14, Арамбарри, 73.
Удаление: Уче, 60.
Популярное сейчас
- Динамо и Александрия доказывают статус-кво. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- США представили европейским союзникам план "мирного соглашения" в войне РФ против Украины, - СМИ
- "Идиот, реально". Милевский не сдержался после слов экс-партнера по Динамо
- Известны зарплаты игроков Реала. У Мбаппе самая большая. Куртуа зарабатывает почти в пять раз больше Лунина
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
Комментарии 1