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Барселона – Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся 19 апреля в 17:15 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер Ла Лиги принимает одного из претендентов на еврокубки в следующем сезоне.
"Барселона" впервые проиграла в 2025 году, но это было в Лиге Чемпионов. Каталонский клуб прошёл далее, но в Ла Лиге ещё не всё решено. Команда – лидер. Но это ещё нужно подтвердить.
"Сельта" в матче против "Эспаньола" прервала свою 8-матчевую беспроигрышную серию. Команда занимает 7-е место, но конкурентов на позицию много.
Стартовый свисток прозвучит 19 апреля в 17:15 по киевскому времени.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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