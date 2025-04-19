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Барселона – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер Ла Лиги принимает одного из претендентов на еврокубки в следующем сезоне.
"Барселона" впервые проиграла в 2025 году, но это было в Лиге Чемпионов. Каталонский клуб прошёл далее, но в Ла Лиге ещё не всё решено. Команда – лидер. Но это ещё нужно подтвердить.
"Сельта" в матче против "Эспаньола" прервала свою 8-матчевую беспроигрышную серию. Команда занимает 7-е место, но конкурентов на позицию много.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo
Ла Лига, 32-й тур
19 апреля, 17:15. "Эстадио Олимпико" (Барселона)
Главный арбитр: Марио Лопес (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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