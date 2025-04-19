Барселона – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Лидер Ла Лиги принимает одного из претендентов на еврокубки в следующем сезоне.

"Барселона" впервые проиграла в 2025 году, но это было в Лиге Чемпионов. Каталонский клуб прошёл далее, но в Ла Лиге ещё не всё решено. Команда – лидер. Но это ещё нужно подтвердить.

"Сельта" в матче против "Эспаньола" прервала свою 8-матчевую беспроигрышную серию. Команда занимает 7-е место, но конкурентов на позицию много.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo

Ла Лига, 32-й тур

19 апреля, 17:15. "Эстадио Олимпико" (Барселона)

Главный арбитр: Марио Лопес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Барселона - Сельта Смотреть трансляцию

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.