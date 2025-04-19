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В Реале уже нашли замену Лунину? Известно, каким голкипером заинтересовались мадридцы
Нашли потенциального нового голкипера в Ла Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" интересуется голкипером "Эспаньола" Хоаном Гарсией. Об этом сообщает COPE.
По информации источника, "Реал" определился с вратарем на случай, если Андрей Лунин захочет оставить "сливочных". Им стал голкипер "Эспаньола" Хоан Гарсия. Сумма отступных за вратаря составляет 25 миллионов евро.
Отмечается, что также за вратарем следят "Барселона" и "Арсенал".
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В этом сезоне вратарь отыграл "на ноль" 7 матчей и пропустил 40 голов в чемпионате Испании.
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