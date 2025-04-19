В Реале уже нашли замену Лунину? Известно, каким голкипером заинтересовались мадридцы

Мадридский "Реал" интересуется голкипером "Эспаньола" Хоаном Гарсией. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, "Реал" определился с вратарем на случай, если Андрей Лунин захочет оставить "сливочных". Им стал голкипер "Эспаньола" Хоан Гарсия. Сумма отступных за вратаря составляет 25 миллионов евро.

Отмечается, что также за вратарем следят "Барселона" и "Арсенал".

Читайте также Анчелотти уверен, что назначение нового тренера Реала не приведет к улучшению результатов

В этом сезоне вратарь отыграл "на ноль" 7 матчей и пропустил 40 голов в чемпионате Испании.