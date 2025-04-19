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За неделю до Эль Класико. Состояние Мбаппе вызывает беспокойство в Реале

Испания
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Сегодня не тренировался

За неделю до Эль Класико. Состояние Мбаппе вызывает беспокойство в Реале

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В среду, в рамках Лиги чемпионов, нападающий "Реала" Килиан Мбаппе получил травму в матче против "Арсенала".

В воскресенье мадридский "Реал" сыграет против "Атлетик Бильбао", однако их ключевой нападающий Килиан Мбаппе до сих пор испытывает дискомфорт из-за травмы, которую он получил в среду, а именно лодыжки.

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Как сообщает журналист The Athletic, француз отсутствовал на тренировке с командой сегодня. Отмечается, что шанс сыграть форварду в матче против "Бильбао" очень мал, а вот в матче против "Барселоны" в рамках Кубка Короля, который состоится 26 апреля, Мбаппе может поучаствовать.

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Источник:
GuillermoRai
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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