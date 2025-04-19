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Перемен не будет? Анчелотти высказался на тему слухов об отставке
Похоже, в этом сезоне решения приниматься не будут
Фото: Sky Sports
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своем возможном увольнении или отставке. В медиа сейчас активно обсуждается данный вопрос.
"Что касается всех слухов, то мое будущее мы обсудим после сезона. Я не хочу обсуждать это сейчас с журналистами. Мы обсудим это с руководством клуба после сезона", - сказал Анчелотти.
Свой следующий матч "Реал" проведет в воскресенье, 20-го апреля. Мадридцы будут играть с "Атлетиком" в рамках Ла Лиги.
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Источник:www.marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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