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Перемен не будет? Анчелотти высказался на тему слухов об отставке

Испания

Похоже, в этом сезоне решения приниматься не будут

Перемен не будет? Анчелотти высказался на тему слухов об отставке

Фото: Sky Sports

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своем возможном увольнении или отставке. В медиа сейчас активно обсуждается данный вопрос.

"Что касается всех слухов, то мое будущее мы обсудим после сезона. Я не хочу обсуждать это сейчас с журналистами. Мы обсудим это с руководством клуба после сезона", - сказал Анчелотти.

Свой следующий матч "Реал" проведет в воскресенье, 20-го апреля. Мадридцы будут играть с "Атлетиком" в рамках Ла Лиги.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
www.marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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