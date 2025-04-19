Перемен не будет? Анчелотти высказался на тему слухов об отставке

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своем возможном увольнении или отставке. В медиа сейчас активно обсуждается данный вопрос.

"Что касается всех слухов, то мое будущее мы обсудим после сезона. Я не хочу обсуждать это сейчас с журналистами. Мы обсудим это с руководством клуба после сезона", - сказал Анчелотти.

Свой следующий матч "Реал" проведет в воскресенье, 20-го апреля. Мадридцы будут играть с "Атлетиком" в рамках Ла Лиги.