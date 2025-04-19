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Примера. Райо Вальекано – Валенсия 1:1. Ничья, которая не удовлетворила никого

Испания
Обновлено

"Райо Вальекано" и "Валенсия" поделили очки в матче 32-го тура Примеры

Примера. Райо Вальекано – Валенсия 1:1. Ничья, которая не удовлетворила никого

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе "Валенсии", но единственный гол пропустили именно они. На 45-й минуте мяч головой в свои ворота срезал Таррега. Что примечательно, "Райо Вальекано" не нанес ни одного удара в створ ворот соперника за тайм, но повел в счете.

Во втором тайме моменты для взятия ворот имели обе команды, но удалось это "Валенсии". Умар Садик удачно сыграл на добивании и сравнял счет в матче. Больше ни одна из команд отличиться не сумела.

"Валенсия" прервала трехматчевую победную серию и осталась на 14-й позиции с 38-ю очками, "Райо Вальекано" же 9-е с 41-м баллом в активе.


32-й тур Примеры
Райо Вальекано - Валенсия 1:1
Голы: Таррега, 45 (аг.) – Садик, 75

Райо Вальекано: Баталья Барга - Рациу, Лежен, Сисс, Чаваррия - Де Фрутос (Эмбарба, 71), Гумбау (Лопес, 71), Валентин (Палассон, 84), Гарсия - Нтека (Гвардиола, 84), Диас.

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Москера, Таррега, Гая (Васкес Алькальде, 66) - Риоха (Мир, 55), Герра, Барренечеа (Пепелу, 74), Лопес Ногероль - Алмейда (Садик, 66), Дуро (Перес, 55).

Предупреждения: Сисс, 28, Лежен, 49, Чаваррия, 82 - Садик, 90.

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