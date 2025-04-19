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Реал – Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Атлетик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
В матче 32-го тура Ла Лиги "Реал" будет принимать "Атлетик". "Королевский клуб" бесславно завершил выступления в Лиге чемпионов, уступив "Арсеналу" со счетом 1:5. Теперь подопечным Анчелотти следует сосредоточиться на внутренних турнирах. А вот "Атлетик" пробился в полуфинал Лиги Европы, обыграв "Рейнджерс" со счетом 2:0.
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Поединок тридцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Атлетик" состоится в воскресенье, 20 апреля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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