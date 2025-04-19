Ла Лига. Барселона – Сельта 4:3. Чуть зрители не увидели сенсацию

Матчи между этими командами всегда "весёлые". То результативные ничьи, то много голов. Сегодняшний не стал исключением.

Команды подходили к матчу после поражений. "Барселона" - после первой осечки в Лиге Чемпионов. "Сельта" - после прерванной 8-матчевой серии.

В первом тайме команды обменялись голами за три минуты. Торрес открыл счёт на 12-й минуте, а на 15-й ответил Иглесиас. Но главный героем был Щенсны – четыре сейва. "Барселона" же ударила дважды.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме было голевое веселье. Иглесиас в первые 20 минут дал "Сельте" преимущество, забив ещё два гола. Но клуб его не удержал.

"Барселона" за 5 минут отыгралась и свела матч к ничейному результату. Героями были Рафинья, который забил и отдал ассист, а также Ольмо.

В конце каталонский клуб вырвал победу, благодаря назначенному пенальти. Рафинья реализовал и сделал счёт 4:3.

Сенсация была близка, но класс есть класс. В турнирной таблице "Барселона" на первом месте с 73-мя баллами, "Сельта" - седьмая с 43-мя очками.

Ла Лига, 32-й тур. Барселона

Барселона – Сельта 4:3

Голы: Торрес (12), Ольмо (64), Рафинья (68, 90+7, пен) – Иглесиас (15, 52, 62)

"Барселона": Щенсны – Мартин (Виктор, 88), Мартинес, Кубарси (Гарсия, 87), Кунде – Лопес (Ольмо, 59), Де Йонг, Педри – Торрес (Ямаль, 59), Левандовски (Гави, 78), Рафинья

"Сельта": Гуайта – Родригес, Лаго, Алонсо – Дуран (Лопес, 74), Бельтран, Мориба (Сотело, 89), Каррейра – Лосада (Мингеса, 46), Сведберг (Гонсалес, 60) – Иглесиас (Аспас, 73)