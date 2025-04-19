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Ла Лига. Барселона – Сельта 4:3. Чуть зрители не увидели сенсацию

Испания
Обновлено

Это футбол

Ла Лига. Барселона – Сельта 4:3. Чуть зрители не увидели сенсацию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матчи между этими командами всегда "весёлые". То результативные ничьи, то много голов. Сегодняшний не стал исключением.

Команды подходили к матчу после поражений. "Барселона" - после первой осечки в Лиге Чемпионов. "Сельта" - после прерванной 8-матчевой серии.

В первом тайме команды обменялись голами за три минуты. Торрес открыл счёт на 12-й минуте, а на 15-й ответил Иглесиас. Но главный героем был Щенсны – четыре сейва. "Барселона" же ударила дважды.

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Во втором тайме было голевое веселье. Иглесиас в первые 20 минут дал "Сельте" преимущество, забив ещё два гола. Но клуб его не удержал.

"Барселона" за 5 минут отыгралась и свела матч к ничейному результату. Героями были Рафинья, который забил и отдал ассист, а также Ольмо.

В конце каталонский клуб вырвал победу, благодаря назначенному пенальти. Рафинья реализовал и сделал счёт 4:3.

Сенсация была близка, но класс есть класс. В турнирной таблице "Барселона" на первом месте с 73-мя баллами, "Сельта" - седьмая с 43-мя очками.

Ла Лига, 32-й тур. Барселона

Барселона – Сельта 4:3

Голы: Торрес (12), Ольмо (64), Рафинья (68, 90+7, пен) – Иглесиас (15, 52, 62)

"Барселона": Щенсны – Мартин (Виктор, 88), Мартинес, Кубарси (Гарсия, 87), Кунде – Лопес (Ольмо, 59), Де Йонг, Педри – Торрес (Ямаль, 59), Левандовски (Гави, 78), Рафинья

"Сельта": Гуайта – Родригес, Лаго, Алонсо – Дуран (Лопес, 74), Бельтран, Мориба (Сотело, 89), Каррейра – Лосада (Мингеса, 46), Сведберг (Гонсалес, 60) – Иглесиас (Аспас, 73)

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.04.2025 в 20:22
Банкроты случайно отскочили. Бывает. Интер порвет банкротов как тазик грелку.
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0
2
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Комментарии 41
oda1979 (Запорожье)
19.04.2025 в 20:22
Банкроты случайно отскочили. Бывает. Интер порвет банкротов как тазик грелку.
Ответить
0
2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.04.2025 в 20:26
Дурачок ода в очередной раз попутал берега. Банкроты завтра будут заглатывать от Львов из Бильбао, а что касается твоих смешных прогнозов, то с этими фантазиями тебе к своим собратьям - аленям, в соседнюю палату психбольницы... Если суммировать все твои прогнозы здесь и представить, что ты за один свой прогноз ставишь одну гривню, то ты бы уже давно мамкину квартиру проиграл бы.
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0
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 20:30
Ода, ты только шо в тазике подмывался? В русских бараках для манкуртов ванны нет?
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0
sasha popov (Новомосковськ)
19.04.2025 в 20:21
После 1-3 появилась мысль что у Атлетико сохранились шансы на чемпионство Всех с победой і щасливого Великодня
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2
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 20:23
Тоже так подумалось. С победой земляк!
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sasha popov (Новомосковськ)
19.04.2025 в 20:32
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.04.2025 в 20:13
Рафинье нужно вручить ЗМ еще вчера.))
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 20:18
Рафинье надо ещё, шо-то выиграть и обойти в ЛЧ Гирасси.
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воха73 (киев)
19.04.2025 в 20:09
Звертаюсь до двох непотрібів. кончених аналінусів і даші. з кабак.. лапорта усе купиль... навіть - Сельту!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.04.2025 в 20:07
Обещал рассказать некоторую конспирологию в календаре, в оставшихся матчах. Бильбао имеет уверенно 4 место в турнирной таблице. И их подпирает Вильяреал, отстающий на 6 очков. Если завтра Бильбао проиграет реалу, ситуация может сократиться до трех очков. И тогда, четвертое, лигочемпионовское место будет под угрозой (не знаю, может Испания уже наработала на коэффициент в еврокубках, чтоб заявить в ЛЧ и пятую команду, посмотрим). Вобщем, какой возможный договорняк я вижу в оставшихся матчах. Если завтра Бильбао отбирает очки у реала, то есть вероятность, что на последний матч чемпионата в Бильбао, Барса выйдет в ранге чемпиона. И тогда, можно смело отдавать победу баскам, .... как благодарность за то, что отобрали очки у реала... Но, если честно, Бильбао будет сложно завтра. У них всего 48 часов на отдых после матча ЛЕ против Рейнджерс.
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 20:15
Вроде от Испании уже 5 команд в ЛЧ. Меламед по ходу матча говорил.
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ferzz (Gluhiv)
19.04.2025 в 20:05
Як же с такою обороною грати з Інтером?
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 20:13
Вот и я о том же... Опасения не беспочвенны.
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Сampeón
19.04.2025 в 19:55
тягнуть пyтaлoнy до чемпіонства
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.04.2025 в 19:57
Не, это папа карлА, которая утратила связь с раздевалкой, тянет позорный реал от чемпионства.
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 20:02
Слышь Витёк, признайся, после 1-3 ты наверное уже фонтаном от радости кончал, предвкушая победу промадридских бело-голубых прокладок, да? Авоткуйвам.
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Сampeón
19.04.2025 в 20:35
ні. я був за кермом в дорозі до родичів
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.04.2025 в 19:50
Интересно так получилось.) Всех барселонцев с победой !! Но это не главное. Всех с наступающим праздником праздником Пасхи!!
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5
1
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:58
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3
1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.04.2025 в 19:59
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AndroNik (Миколаїв)
19.04.2025 в 19:40
Ольмо хоч і хрусталь, але дуже коштовний.
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0
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:45
Хорошо, шо он восстановился, ибо Лева сейчас не торт. Ни одного опасного момента за игру.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.04.2025 в 19:49
А знаешь, почему Лёва не так заметен иногда? А вспомни, сколько болезненных ударов в начале матча он получил сегодня... В спину, в копчик, по ногам??? И, насколько я помную, и в нескольких матчах по ходу чемпионата, поляка нещадно и подло били с самого начала матча...
 
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Spokoyno (Київ)
19.04.2025 в 19:54
Ви обидва ПРАВІ! Коли гравець втомлений... на спаді, а його починають лупити, то будь кому кортіло послати всіх на х... та піти відпочити, а не бігти-битися
 
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:57
А потому шо всё это позволял делать заряженный судья Мелера, о чём я и говорю. Но Лева сейчас действительно не торт, даже без нарушений на нём. Принимает мяч и не знает, шо с ним делать, возится с ним, а потом тупо теряет. С физикой у него хорошо, а вот со скоростью игроцкого мышления уже туговато. Возраст.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.04.2025 в 19:50
Він три гри грає, три тижні лікується ))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.04.2025 в 19:38
Обращаюсь к нормальным фанатам футбола, т.е., ко всем, кто за честный футбол, а значит, за Барселону. Всё, что напишу ниже, никак не касается всяких смешных аленей, типа, тёлки хели или аленя из психбольницы мановара. Итак друзья... Вы в последние месяцы всё настойчивее говорили о том, чтобы дать возможность отдохнуть некоторым игрокам. В частности Ламину... И что? Увидели первый тайм без Ламина??? Вобщем... Что хочу сказать... Не от хорошей жизни Флик именно так тасует состав. Нет у Флика большого резерва на большие ротации. Слава Богу сегодня арбитр отработал честно, что и позволило Барселоне не сделать подарок позорному реалу. Была бы какая-то мансана, уж точно она довела бы Барсу до поражения. Отдельно нужно сказать про график. Сельта среди недели отдыхала, поэтому и так уверенно бежала вперед и успевала сооружать автобус у себя в штрафной. Но сейчас график немного выравнивается. Через три дня Барса принимает дома Майорку, а сама Майорка сейчас начала матч с Леганесом. Большого преимущества в физическом состоянии у соперника Барсы не будет. Обязательно нужно брать три очка в следующем матче! Ну а затем, финал Кубка Короля!!! Удачи Барселоне во всех оставшихся матчах!
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:42
Арбитр отработал честно? Да он был заряжен против Барсы откровенно. Как и вся будка ВАР.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.04.2025 в 19:45
Было два полумомента, когда арбитр мог принять решение против Барселоны. Это когда Мартинес придержал выходящего один на один игрока, ну и момент с пенальти. Пеналь, конечно был, но вспомни, сколько более очевидных пенальти не поставили для Барсы в этом чемпионате.
 
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:51
Там было скользящее движения рукой, на изменение траектории движения игрока никак не влияющее. Но вспомни сколько он не дал мелких фолов на Сельте. Плюс всячески затягивал время. Нет, однозначно заряжен был. Это ведь ПересЛига, а не еврокубки.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.04.2025 в 19:57
Неможливо виграти три турніри 11ма- 12ма гравцями. Потрібна ротація. Слабо грали в 1му таймі не через відсутність Ямаля, а через загальну втому.Є прохідні матчі, де потрібно давати шанс резервістам, а основу тримати на підстраовці як сьогодні.Якщо заганяти бойовий склад з слабкими командами, то може не вистачити сил з сильними у вирішальних битвах.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.04.2025 в 19:29
Бляха муха, пацани - не можна так нервувати і заставляти хвилюватись своїх вболівальників, тим паче перед таким великим Святом, майте Бога в серці! ))) Я розумію, що Сельта і ЛЧ, то трохи різний рівень, але не забувайте, що Чемпіонат ще не виграний і 3 очки сьогодні такі ж важливі, як і з Реалом чи будь якою іншою командою, тому прохання дотерпіти цю кінцівку сезону! Всі розуміють, що важко, але ніхто не казав що буде легко, якщо хочеш перемогти відразу в трьох турнірах! Ми у вас віримо! Дещо в"ялі виглядали сьогодні, багато помилок не вимушених... Але то таке, головне, що виграли. Саме в таких поєдинках як сьогодні чи попередній матч стають Чемпіонами, молодці! З перемогою, барселонці!!! Всім щасливого і спокійного Великодня!!!
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:37
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Spokoyno (Київ)
19.04.2025 в 19:28
Важка ВАЖЛИВА перемога! Рафінія знову герой матчу! 2 голу + асист! Ольмо гол + зароблений пенальті! Та взагалі Барса зіграла "по-чемпіонськІ" десь півгодини, проте майстерність її гравців дозволила виграти такий важкий матч на важких ногах! PS Цікаво Флік побачить, що втомлені гравці вже не можуть тримати "високу офсайдну лінію?
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:28
Как Мелера не старался нагадить Барсе, а никуя у него не вышло! С победой братья-барселонцы! Вамос! Вамос! Вамос!
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3
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Djon (Україна)
19.04.2025 в 19:32
ти ще не виздох кончена потвора?
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:37
п н х длб
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.04.2025 в 19:33
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Море23 (Одесса)
19.04.2025 в 19:27
Судейка срал Барселоне как мог ..даже время затянул после того как добавил 5 лишних минут ...реал вылетел из лч теперь будут тянуть в ЧИ
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Helly (Киев)
19.04.2025 в 19:25
Бабселона без суддівства аж ніяк...
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6
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Баpceлиниуc
19.04.2025 в 19:30
Та иди броди...
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