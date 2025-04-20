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Реал – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Анчелотти пытается не отставать отставать от "Барселоны"

Реал – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера мадридцы чуть не получили неплохой шанс сократить отставание от лидера в лице каталонской "Барселоны". Однако команда Флика вырвала победу на последних секундах и теперь подопечным Анчелотти снова нужно выигрывать лишь для того, чтобы отрыв между клубами не увеличился. Готовы ли они к вызову против "Атлетика" Бильбао, учитывая плохое эмоциональное состояние после вылета из Лиги Чемпионов?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.

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Примера. 32-й тур.

20 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Хосе Мануэра Монтера (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Реал" — "Атлетик"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Карло Анчелотти Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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