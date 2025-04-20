Реал – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Вчера мадридцы чуть не получили неплохой шанс сократить отставание от лидера в лице каталонской "Барселоны". Однако команда Флика вырвала победу на последних секундах и теперь подопечным Анчелотти снова нужно выигрывать лишь для того, чтобы отрыв между клубами не увеличился. Готовы ли они к вызову против "Атлетика" Бильбао, учитывая плохое эмоциональное состояние после вылета из Лиги Чемпионов?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.

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Примера. 32-й тур.

20 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Хосе Мануэра Монтера (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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