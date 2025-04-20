Реал – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Анчелотти пытается не отставать отставать от "Барселоны"
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера мадридцы чуть не получили неплохой шанс сократить отставание от лидера в лице каталонской "Барселоны". Однако команда Флика вырвала победу на последних секундах и теперь подопечным Анчелотти снова нужно выигрывать лишь для того, чтобы отрыв между клубами не увеличился. Готовы ли они к вызову против "Атлетика" Бильбао, учитывая плохое эмоциональное состояние после вылета из Лиги Чемпионов?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.
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Примера. 32-й тур.
20 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Главный судья: Хосе Мануэра Монтера (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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